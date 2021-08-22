إجراءات أمنية من “كلوب هاوس” لحماية مستخدميه داخل أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كشف تطبيق المحادثة الصوتية الأمريكي الشهير “كلوب هاوس”، عن إجراءات أمنية لحماية مستخدميه داخل أفغانستان بعد سيطرة حركة “طالبان” عليها.

وأعلن “كلوب هاوس” عبر حسابه على موقع “تويتر” أنه بصدد إجراء بعض التغييرات بشكل استباقي على إعدادات الخصوصية لمستخدميه في أفغانستان على وجه التحديد.

وقال إنه سيجعل المستخدمين الذين “لم يكونوا نشطين”، بإخفاء صورهم وسيرتهم الذاتية، ويجعل من الصعب العثور على حساباتهم من خلال البحث، ليتمكنوا بعد ذلك من إضافة أي معلومات يرغبون فيها، كما أنه يمكنهم الاتصال بالدعم الخاص بالتطبيق لجعل حساباتهم “أكثر قابلية للاكتشاف”.

وأكد “كلوب هاوس” أن جميع الإجراءات التي يتخذها قابلة لعكسها، وأن هذه التغييرات لن تؤثر على متابعي المستخدمين.

وأضاف أنه يمكن لمستخدميه في أفغانستان استخدام أسماء مستعارة بدلا من الأسماء الحقيقية لأغراض تتعلق بالسلامة.

وتأتي إجراءات “كلوب هاوس” الأمنية بعدما اتخذ موقع “فيسبوك” تغييرات مماثلة بالنسبة لمستخدميه في أفغانستان لحمايتهم من حركة طالبان، والتي تشمل إخفائه قوائم “الأصدقاء” التابعة للحسابات داخل أفغانستان، وكذلك أداة لإغلاق الحسابات سريعا، والتي تمكن الأشخاص في أفغانستان الآن من الوصول إليها بنقرة واحدة.