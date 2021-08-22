هاتف “وان بلس” الجديد.. كاميرا استثنائية بدقة تصل إلى 50 ميغابيكسل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بعدما كشفت تقارير عن أن شركة “وان بلس” الصينية تخطط لإطلاق هاتف (ون بلس 9) في شهر آذار، ستدعم “وان بلس” هاتفها بمعالج من نوع “سنابدراغون 870” فائق السرعة، وببطارية بقدرة 4500 ميللي أمبير في الساعة.

كما يتوقع أن يكون هاتف “وان بلس 9 آر تي”، أو هاتف سيعمل بواجهة تشغيل “أوكجسين 12” القائم على نظام تشغيل “أندرويد 12”.

وستتبنى “وان بلس” مستشعراً استثنائياً للكاميرا الخاصة بها، بدقة تصل إلى 50 ميغابيكسل للكاميرا الرئيسية، من نوع “آي إم إكس 766” بمعدل 1.0 ميكرومتر بيكسل.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف “وان بلس 9 آر تي” في أكتوبر/تشرين الأول، في أسواق الهند والصين، على أن يتم طرحها لباقي العالم في وقت لاحق.

ولم تعلن بعد شركة “وان بلس” السعر الرسمي لهاتف “وان بلس 9 آر تي”، ولكن متوقع أن يكون هاتفا اقتصاديا منافسا بقوة، كباقي هواتف “وان بلس الشهيرة.