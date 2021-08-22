بعد سيطرة “طالبان”.. إجراءات أمنية من “فيسبوك” و”إنستغرام” لمستخدميها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، اتخذ كل من “فيسبوك” و”إنستغرام” إجراءات أمنية لمستخدميهما هناك.

وأخفى فيسبوك قوائم “الأصدقاء” التابعة للحسابات في أفغانستان، بغرض حمايتهم من الاستهداف من الحركة، وأضاف أداة لإغلاق الحسابات سريعا، والتي تمكن الأشخاص الآن من الوصول إليها بنقرة واحدة.

كما أوضح رئيس السياسية الأمنية في الموقع الأزرق ناثانيال غليشر، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه عندما يتم قفل ملفهم الشخصي، لا يمكن للأشخاص الذين ليسوا أصدقاء لهم تنزيل صورة ملفهم الشخصي أو مشاركتها أو مشاهدة المشاركات على مخططهم الزمني.

وتابع غليشر أن فيسبوك أجرى تلك التغييرات بناء على تعليقات من النشطاء والصحافيين وجماعات المجتمع المدني.

كذلك أوضح أن شركة فيسبوك أضافت تنبيهات تظهر داخل أفغانستان، وتتضمن خطوات لحماية الحسابات على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام المملوك لفيسبوك، كما أنه حث الأشخاص الذين لديهم أصدقاء وعائلة في أفغانستان على تشديد إعدادات الرؤية الخاصة بهم.

وأشار غليشر إلى أنه قام بتعيين مركز عمليات خاص “للرد على التهديدات الجديدة فور ظهورها”، وأكد أن “شركة فيسبوك تراقب الوضع عن كثب هناك، وستتخذ خطوات للمساعدة في حماية الأشخاص في الوقت الفعلي”.