تكنولوجيا: تحديث Android 12 يستبدل Android Auto بنمط مساعد جوجل الرقمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث تسريبات الإصدار التجريبي من تحديث Android 12 عن خطط جوجل لإستبدال Android Auto بنمط مساعد جوجل الرقمي للقيادة.

تتوالى التسريبات التي تستعرض مميزات تحديث Android 12 قبل إطلاق الإصدار الثابت للمستخدمين، ولقد أوضحت أحدث التسريبات التغييرات التي ستطرأ على ميزة Android Auto في الهواتف.

وتهدف جوجل إلى دعم المستخدمين بتجربة أكثر سلاسة أثناء قيادة السيارة عن طريق إستبدال Android Auto بمساعدها الرقمي.

ومن المقرر أن يظهر التغيير الجديد لمستخدمي Android 12 عند إتصال Android Auto، حيث يظهر إشعار على شاشة الهاتف عند فتح Android Auto يقترح تجربة نمط مساعد جوجل الرقمي للقيادة.

أيضاً تستمر السيارات في العمل بنظام Android Auto، بينما يتم التغيير فقط على شاشة الهواتف الذكية في الوقت الحالي، كما يجلب تحديث Android 12 المميزات ذاتها المتعارف عليها في Android Auto إلى شاشة الهواتف الذكية مع إضافة مميزات جديدة للنظام.

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