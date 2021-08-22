شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستعقد مؤتمرين خلال شهر سبتمبر .. أبرز ما ستكشف عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث، عن أن شركة أبل قد تعقد حدثين في شهر سبتمبر بدلاً من حدث واحد فقط، وذلك وفقًا لتقرير DigiTimes الذي يقول إنه يعتمد على مدخلات من مصادر داخل سلسلة التوريد الخاصة بأبل، ووفقًا للتقرير، قد يركز حدث واحد على iPhone 13 بينما الآخر، على المنتجات الأخرى التي تخطط شركة التكنولوجيا العملاقة لطرحها في السوق.

حيث أدى العمل عن بُعد وأسلوب الحياة الناجم عنه إلى اختصار الكثير من الأشياء التي كان على الشركات اتباعها من قبل، ووفقًا لسجل حافل لشركة أبل، عادةً ما تقدم شركة التكنولوجيا العملاقة إشعارًا مدته 10-14 يومًا قبل الحدث، لكنها لم تعقد أي حدث يوم الثلاثاء في اليوم التالي لعطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، ومع حلول موعد إطلاقه، قد يكون من الأفضل أن يكون الحدث الثاني، إذا كان يحدث على الإطلاق، في أكتوبر أو نوفمبر، لكن الأمر كله الآن للتكهنات.

وفي نفس الوقت هناك الكثير من المنتجات التي يمكن أن تعلن عنها أبل الشهر المقبل، فبدءًا من الإطلاق المنتظر، سلسلة iPhone 13، هناك الكثير من الأجهزة الأخرى في طور الإطلاق مثل MacBook Pro الجديد مقاس 14 و16 بوصة، وساعة Watch Series 7، وAirPods الجديدة وAirPods Pro، وiPad الجديد وiPad.

ومع iPhone 13، من المتوقع أن توفر أبل حلاً شحن أسرع مع شاحن بقوة 25 وات وأيضًا إدخال بطاريات أكبر في الهواتف الجديدة.