شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية البحث بسرعة عن كلمة على صفحة ويب باستخدام الاختصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي البحث عن كلمة في إحدى الصفحات إلى تقليل مقدار الوقت الذي يستغرقه الحصول على المعلومات التي تحتاجها بشكل كبير، فهناك عدة طرق يمكنك استخدامها للبحث عن كلمة على صفحة ويب أو برنامج أو موقع ويب، اعتمادًا على نوع جهاز الكمبيوتر لديك، والتي نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

البحث باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح

يمكنك في معظم صفحات الويب ومعالجات النصوص والبرامج الأخرى، استخدام اختصار لوحة المفاتيح Command + F على جهاز Mac ، أو Control + F على Windows للعثور على ما تحتاجه.

سيظهر بعد ذلك مربع نص في أعلى الشاشة حيث يمكنك إدخال مصطلح البحث المطلوب، وبعد ذلك، ما عليك سوى الضغط على Enter للعثور على مثيلات لتلك الكلمة أو العبارة على الصفحة، ويمكنك استخدام السهمين لأعلى ولأسفل في مربع البحث للعثور على كل مثيل.

البحث عن عناصر التحكم في متصفح الويب

تأتي المتصفحات أيضًا مع وظائف البحث المضمنة الخاصة بها، وإليك كيفية الوصول إلى هذه الأدوات سواء كنت تستخدم Google Chrome أو Firefox أو Microsoft Edge.

1. اضغط فوق الزر "المزيد"، الذي يشبه ثلاثة خطوط أفقية، الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من مستعرض الويب، بجوار شريط العناوين.

2. حدد "بحث" أو "بحث" في هذه الصفحة.

3. في النافذة المنبثقة، اكتب مصطلح البحث أو العبارة واضغط على Enter.