شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار روبوتات صغيرة تعمل بالمغناطيس عبر الجسم لإيصال الأدوية مباشرة والان مع تفاصيل الخبر
هذه هي الدراسة الأولى لاختبار أداء الروبوتات الدقيقة في الجهاز العصبي المركزي (CNS)، وتشبه تقنية MANiACs الفرضية في فيلم الخيال العلمي لعام 1966 Fantastic Voyage، حيث سافر مجموعة من العلماء داخل دماغ المريض، ليقاتلون جلطة دموية بأسلحة الليزر، في محاولة لإنقاذ حياة الرجل.
وفي حين أن البحث لا يزال في مراحله المبكرة، إلا أنه إذا نجح، فإن توصيل الدواء المستهدف سيغير إلى الأبد طريقة علاج أمراض الجهاز العصبي المركزي.
وقال لامار ماير، الشريك الصناعي في الدراسة، في بيان: "إن إعطاء الأدوية عن طريق الفم أو الوريد لاستهداف السرطانات أو الأمراض العصبية، قد يؤثر على مناطق من الجسم لا علاقة لها بالمرض".
لكن قد يؤدي توصيل الدواء المستهدف إلى تحسين الفعالية وتقليل الآثار الجانبية بسبب الجرعات المنخفضة غير المستهدفة.
وفي حين أن التكنولوجيا لن تستخدم في البشر حتى الآن، فقد اختبر الباحثون MANiACs في عمليات المحاكاة بناءً على الظروف المعقدة والهيكل الذي قد يواجهونه داخل الإنسان.