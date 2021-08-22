شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقويم جوجل يضيف ميزة تسجيل مكان العمل لتنظيم اجتماعات المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت جوجل خيارًا إلى خدمة التقويم الخاصة بها للسماح لك بإظهار المكان الذي تعمل فيه في أي يوم من أيام الأسبوع ، حسبما أعلنت الشركة.

سيبدأ طرح الميزة اعتبارًا من 30 أغسطس للمستخدمين على خطط Google Workspace المحددة ، وسيكون الوصول إليها متاحًا عبر قائمة إعدادات التقويم جنبًا إلى جنب مع خيارات ساعات العمل الحالية ، بالإضافة إلى عرض التقويم الأسبوعي حيث يعرض تواريخ كل يوم.

تشمل مواقع العمل المتاحة "المكتب" أو "المنزل" أو "غير محدد" أو "مكان آخر". حسبما نقل موقع The verege.

وفقًا لجوجل تتم إضافة الخيار بحيث يكون "من الأسهل التخطيط للتعاون الشخصي أو تحديد التوقعات في مكان عمل مختلط".

يأتي ذلك بعد زيادة شعبية العمل في المنزل والعمل الهجين بسبب الوباء. وهذا يعني أن الموظفين يضطرون بشكل متزايد إلى تتبع ليس فقط ساعات عمل الأشخاص ، ولكن أيضًا مواقعهم ، عند التخطيط للاجتماعات الشخصية وغيرها من الأحداث.

تقول جوجل إن ميزة مواقع العمل الجديدة سيتم إيقافها افتراضيًا ، ولكن سيكون لدى المستخدمين خيار تمكينها بعد أن يبدأ طرحها في نهاية الشهر.