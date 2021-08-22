شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ناشئة تسعى لجعل السفر للفضاء بسعر رخيص .. اعرف القصة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المؤكد أن السياحة الفضائية تحدث ضجة كبيرة، وأعلنت شركة بلو أوريجن المملوكة لـ “جيف بيزوس" وفيرجن أتلانتيك المملوكة لـ "ريتشارد برانسون" عن خططهما للسياحة الفضائية، لكن السفر إلى الفضاء مكلف حقًا وبعيد عن متناول الأغلبية، ومع ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن Digital Trends، يقول إن شركة Space Perspective الناشئة تتطلع إلى جعل هذه الرحلات ميسورة التكلفة نسبيًا.

ويقول التقرير، إن Space Perspective قد صنعت واختبرت كبسولة تجريبية فاخرة بثمانية مقاعد، وتُدعى المركبة الفضائية "نبتون"، وترفع الكبسولة نحو السماء بواسطة بالون ضخم مملوء بالهيدروجين، وتحتوي الكبسولة، وفقًا للتقرير، على بار مرطبات وكراسي مستلقية ونوافذ في كل مكان، ومع ذلك، هناك مشكلة.

ويمكن لمركبة الفضاء نبتون أن ترتفع 20 ميلاً فقط فوق الأرض - وهو أعلى بثلاث مرات من ارتفاع المسافات الطويلة، حيث سيقدم Blue Origin وVirgin Galactic تجربة انعدام الجاذبية التي تسمح للمسافرين بالطفو حول الكبسولة، لكن لا تقدم Space Perspective أي شيء من هذا القبيل، حيث أن ما تقدمه هو رحلة أطول، وستستمر رحلة Space Perspective لمدة ست ساعات مقارنة بالطائرة Blue Origin التي تستمر لمدة 10 دقائق من الإطلاق حتى الهبوط، ووفقًا للتقرير، سيحصل الركاب على متن الكبسولة الفاخرة على ساعتين من الصعود وساعتين للاستمتاع بالمناظر ثم ساعتين للعودة إلى الوطن.





وتبلغ تكلفة تذكرة Spaceship Neptune حوالي 1،25،000 دولار بينما تبلغ تكلفة تذكرة Virgin Galactic حوالي 4،50،000 دولار، وقد بدأت سفينة الفضاء نبتون بالفعل في بيع التذاكر وستنطلق أولى الرحلات في عام 2024، ومع ذلك، وفقًا للشركة، تم بيع تذاكر ذلك الوقت بالفعل ولكن تتوفر رحلات 2025، سيتم إطلاق الكبسولة من ميناء سبيس كوست في فلوريدا.