تكنولوجيا: تعرف على أفضل مميزات تحديث Windows 11 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت عملاق البرمجيات الإصدار التجريبي الأول من تحديث Windows 11، واليوم نستعرض أفضل المميزات المقدمة من مايكروسوفت في تحديث Windows 11.

الموعد المتوقع لإطلاق الإصدار الثابت من تحديث Windows 11

أشارت التسريبات إلى أن مايكروسوفت تستعد لإطلاق Windows 11 خلال فترة العطلات وقبل نهاية هذا العام، بينما تنطلق الأجهزة الجديدة بنظام Windows 11 في بداية 2022، ويتضمن التحديث الجديد عدد من المميزات تشمل:

واجهة مستخدم مستوحاة من أجهزة ماك

تقدم مايكروسوفت تحديث Windows 11 بتصميم أوضح مع زوايا مستديرة وظلال من الباستيل، كما تم تغيير موقع شريط المهام، مع إعادة تصميم قائمة البداية، حيث تتضمن الآن عدد أكبر من المهام.

التحكم في الوسائط

يدعم Windows 11 المستخدمين في التحكم في الوسائط المختلفة من أجهزة الحاسب وذلك عبر مركز التحكم، حيث يمكن التحكم في تشغيل محتوى الفيديو على منصة اليوتيوب، أو التحكم في تشغيل الأغاني منSpotify أو الوسائط المحملة على الأجهزة عبر “Action Center”.

متجر مايكروسوفت جديد

تقدم مايكروسوفت تحديث Windows 11 بمتجر مايكروسوفت جديد، والذي أعيد تصميمه بشكل كامل، كما يدعم التطبيقات المطورة في أنظمة أخرى والتي تشمل Win32، وNET و UWP و Xamarin و Electron و React Native و Java.

كما يوفر المتجر الآن ثيمات وإضافات لمتصفح Microsoft Edge، كما يأتي المتجر بتجربة سلسة للتصفح والبحث.

دعم تطبيقات Android وتطبيقات متجر Amazon

يمكن لمنصة ويندوز في تحديث النظام الجديد Windows 11 أن تدعم تشغيل تطبيقات الأندوريد، حيث يمكن تحميل التطبيقات المراد تشغيلها على أجهزة الحاسب في البداية على أن تدعم معالجات إنتل وAMD.

أيضاً ينطلق تحديث Windows 11 مع متجر تطبيقات أمازون لذا لن يحتاج المستخدم تحميل ملفات APK في كل مرة.

ميزة Widgets

ينطلق تحديث Windows 11 مع عدد من widget التي تحاكي أدوات macOS، والتي تتيح للمستخدم إلقاء نظرة سريعة على الأسهم، الطقس، كما تدعم الأدوات التخصيص وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم.

محتوى HDR تلقائي

تقنية HDR تلقائية لرفع جودة المحتوى في الألعاب ومعدل تحديث ديناميكي للألعاب يدعم ترقية معدل التحديث.

إعادة تصميم File Explorer

تقدم مايكروسوفت تطبيق File Explorer بتصميم جديد في Windows 11، حيث يتضمن التطبيق الآن رموز جديدة، مع قائمة منسقة، كما يرتكز تصميم التطبيق على المهام والتجربة السلسة.

تحديث أسرع لمنصة الويندوز

كانت شركة مايكروسوفت قد أكدت خلال إعلانها الرسمي عن التحديث عن خططها لإطلاق التحديثات بتجربة أسرع، كما يأتي Windows 11 بميزة التحديث في الشاشة الخلفية، كما تأتي التحديثات بحجم أصغر بنسبة 40%.

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