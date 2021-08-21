شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك رئيس أبل: لهذا السبب ابدأ يومي مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس سراً أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، ينهض مبكرًا لأنه ذكر ذلك في بضع مقابلات، والآن، أوضح "كوك" سبب بدء يومه مبكرًا جدًا، ففي مقابلة مع Australian Financial Review، كشف كوك، “أفعل ذلك لأنني أستطيع التحكم في الصباح بشكل أفضل من المساء وخلال النهار، حيث تحدث الأشياء خلال اليوم الذي يخرجك فيه هذا النوع من المسار، الصباح لك، أو يجب أن أقول، الصباح الباكر لك ".

وكشف كوك كذلك أنه غالبًا ما يستخدم هذا الوقت لقراءة مئات رسائل البريد الإلكتروني للعملاء التي يتلقاها، واعترف بأنه لا يستطيع قراءتها جميعًا لكن "قرأت عددًا غير عادي منها، إنه يبقي يدي على نبض لما يشعر به العملاء ويفكرون ويفعلونه ".

وبمجرد أن يقرأها، فإنه يحيلها إلى الفرق المعنية التي يعتقد أنها بحاجة إلى ملاحظات العملاء المحددة، وقال أيضًا إن رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بـ Apple Watch حيث يخبر العملاء كيف أنقذ الجهاز حياتهم "تعني حقًا شيئًا ما" لشركة آبل، وقال كوك أيضًا إن شركة أبل أرادت دائمًا إنشاء منتجات "تثري حياة الناس، ولا يوجد مثال أفضل على ذلك من إنقاذ حياة شخص ما".

وفي مقابلة سابقة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل إنه بمجرد الانتهاء من قراءة رسائل البريد الإلكتروني، فإنه يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية "ويمارس التمارين لمدة ساعة لأن ذلك يحافظ على توتري بعيدًا".