30% خلال يوم واحد.. ما هي العملة الرقمية الأكثر ارتفاعًا خلال شهر أغسطس؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

شهدت العملات الرقمية الصغيرة ارتفاعات جنونية خلال موجة المكاسب التي حققتها عموم العملات، ومن بينها: ريبيل، وعملة كاردانو، وعملة تيرا لونا، وسولانا، إضافة إلى آمال بنهضة جديدة لـ دوج كوين.

أمّا العملة التي سجلت أرباح بأرقام ثلاثية الخانة خلال أسبوع فكانت عملة أفلانش AVAX/USD، لترتفع 158% خلال أسبوع واحد، وترتفع اليوم بحوالي 30%، لتسجل عن الساعة 3:05 بتوقيت جرينتش 48.50 دولار، حسبما نقل موقع “investing”.

ووصلت عملة أفلانش لهذه المستويات بعد أشهر من التعزيز، وإلى الآن تسجل ارتفاع بـ 350% بداية من الشهر وحتى اليوم.

ويعود الإقبال على تداول أفلانش إلى الارتفاع القوي الذي سجلته، وتبلغ قيمتها السوقية 8.16 مليار دولار أمريكي. وارتفعت أفلانش بقوة في يناير الماضي مع بداية الموجة الصاعدة الهائلة لعملة بتكوين، ولكنها دخلت منذ ذلك الحين في تحركات جانبية، حتى ارتفاعها اليوم.

وتشير القراءات الفنية لبعض المحللين خلال الأيام الماضية بأن العملة في نموذج إيجابي، وتتجه للارتفاع نحو سعر 59.94 دولار، مع بقاء العملة فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يوم، وإمكانية تحركها نحو الأعلى.

كما أن السعر يقف فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، مما يعزز من إمكانية الوصول لأعلى رقم قياسي لها على الإطلاق.

بيد أنه لا مضمون في سوق العملات الرقمية، فالمخاطرة شديدة القوة، حتى في ظل القيم السوقية العالية. وربما تنقلب الأوضاع بين ليلة وضحاها، كما أن الأسواق لا تتمتع بتنظيم قوي.