تكنولوجيا: هاتف Moto G50 5G من موتورولا يظهر على منصة Geekbench بمواصفاته الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت موتورولا هاتف Moto G50 5G (الذي يحمل الاسم الرمزي Ibiza) في شهر مارس الماضي، والآن تخطط لتقديم إصدار آخر من Moto G50 5G يحمل الاسم الرمزي “Saipan”.

وكنا قد رأينا صور مسربة الأسبوع الماضي من الهاتف والتي كشفت عن تصميمه، والآن ظهر الهاتف الذكي على منصة Geekbench بمواصفاته الرئيسية.

تكشف قاعدة البيانات أن Moto G50 5G (Saipan) مدعوم بمعالج Dimensity 700، مع نظام تشغيل Android 11 و 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، على الرغم من أنه قد تكون هناك خيارات اخرى للذاكرة العشوائية.

لا تضم قائمة Geekbench أي مواصفات أخرى لـ G50 5G (Saipan)، ولكن وفقا للشائعات فإن الهاتف الذكي سيأتي بشاشة 6.5 بوصة بدقة HD+، وتخزين بسعة 64 جيجابايت، وكاميرا امامية بدقة 13 ميجابكسل، ودعم NFC، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم.

وقد كشفت شركة Anatel البرازيلية أن هاتف Moto G50 5G (Saipan) ستحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير، وأكدت الصور المسربة أنه سيحتوي على كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل ومنفذ USB-C ومستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.

لا توجد أي معلومات من موتورولا حول Moto G50 5G (Saipan) حتى الآن، لكننا نتوقع أن نسمع المزيد عنه في الأيام القادمة.

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