تكنولوجيا: هاتف Honor Magic Fold يأتي بتصميم يحاكي Honor 50 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي بعنوان”Magic Fold”، ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن الهاتف يأتي بتصميم يحاكي Honor 50 Pro.

أعلنت شركة Honor خلال الفترة الماضية عن سلسلة Magic3 التي انطلقت بالفعل للبيع في السوق الصيني، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف الذكية القابلة للطي.

واليوم تأتي تفاصيل جديدة حول هاتف الشركة القابل للطي Magic Fold عبر @RODENT950، حيث نشرت الصفحة مجموعة من الصور التي توضح تصميم الهاتف الذي يحاكي تصميم Honor 50 Pro بشكل كبير.

ويأتي الهاتف بثقب للكاميرة الأمامية في شاشة الغطاء الخارجي المميزة بتصميم مسطح، كما تضم الشاشة مكبرات grille صوتية في الإطار العلوي، أيضاً يتضمن الهاتف كاميرة خلفية رباعية في اثنان من الحلقات المميزة بتصميم دائري كبير.

كما يتضمن Magic Fold بعض من ملامح تصميم Mate X2، حيث لا تتضمن الشاشة الداخلية للهاتف أي كاميرات، ومن المتوقع أن تأتي الشاشة الخارجية بحجم 6.5 إنش، بينما تأتي الشاشة الداخلية بحجم 8 إنش، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف رقاقة Snapdragon 888 Plus.

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