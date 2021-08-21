تكنولوجيا: هاتف Galaxy S21 FE يظهر في نماذج ثلاثية الأبعاد مفصلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Galaxy S21 FE المرتقب من سامسونج في نماذج ثلاثية الأبعاد تفصيلية بواسطة المسرب الشهير Evan Blass على تويتر، إذ يعطينا المسرب نظرة على ألوان الهاتف (الأبيض والأخضر والرمادي والبنفسجي والأزرق) من جميع الزوايا.

وكما توقعنا، يسير التصميم على نفس نهج مجموعة Galaxy S21 مع نتوء كبير للكاميرا الأمامية، والاختلاف الكبير هو أن الجهة الخلفية للهاتف وإعداد الكاميرا يأتيان بنفس تركيبة الألوان.

واستنادًا إلى أحدث المعلومات المتاحة، سيوفر Galaxy S21 FE شاشة SuperAMOLED بحجم 6.4 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ومعالج Snapdragon 888/Exynos 2100 مع 6 او 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وتخزين 128/256 جيجابايت.

كما يقال إن إعداد الكاميرا الخلفي يضم مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجابكسل مع عدسة فائقة الوسع بدقة 12 ميجابكسل ووحدة مقربة بدقة 8 ميجابكسل. ومن ناحية البطارية، فمن المفترض ان تأتي البطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 45 واط.

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