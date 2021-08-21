شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تعمل على إصلاح ميزة مزعجة انتظرها المستخدمون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذكر ذلك الوقت الذي أردت فيه مشاركة تغريدة على موقع تويتر مع شخصين وأنشأت مجموعة عن طريق الخطأ؟ فمشاركة تغريدة مع شخصين ، كان عليك مشاركتها مع أحدهما أولاً، وتكرار العملية مرة أخرى كان مزعجا.

لحسن الحظ تعمل الشبكة الاجتماعية على إصلاحه بميزة DM جديدة. قالت الشركة إنها تطرح ميزة جديدة لتطبيقها لنظامي التشغيل iOS و Android تتيح لك إرسال تغريدة لما يصل إلى 20 محادثة على حدة وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

كان تويتر قد طرح فى وقت سابق أيضًا بعض الميزات الأخرى للرسائل المباشرة. أولاً يوجد الآن زر تمرير سريع - تمامًا مثل الزر الموجود على Slack - والذي ينقلك إلى أحدث الرسائل في محادثة ، بحيث لا تضطر إلى التمرير إلى ما لا نهاية.

على نظام iOS ، يمكنك الآن الضغط لفترة طويلة على محادثة لإضافة رد فعل.

يمكنك أيضًا حذف الرسالة والإبلاغ عنها ونسخها.

بالإضافة إلى ذلك لا يزال بإمكانك النقر نقرًا مزدوجًا فوق رسالة في الدردشة لإضافة رد فعل إليها.

يقوم Twitter أيضًا بتجميع الدردشات حسب التاريخ في محادثة ، بحيث يمكنك بسهولة متابعة الرسائل في تاريخ معين. تويتر، تغريدة، دردشة، إعادة التغريد، تطبيق،