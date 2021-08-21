شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل تطلق أجهزة آيفون وآيباد الجديدة فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تعقد شركة آبل عدة أحداث في سبتمبر لإطلاق منتجاتها الجديدة ، وفقًا لتقرير جديد منسوب إلى DigiTimes، والتقرير الذي رصدته MacRumors ، سيكون خروجًا عن ميل آبل إما إلى دمج أحداث إطلاقها في حدث واحد أو تقسيمها على مدى فترة زمنية طويلة.

من المتوقع أن تطلق آبل هذا الخريف مجموعة كبيرة من الأجهزة الجديدة بما في ذلك عائلة iPhone 13 ، و iPad Mini 6 ، و iPad الجديد من الجيل التاسع ، و Apple Watch Series 7 ، و AirPods الجديدة ، و MacBooks الجديدة حسبما نقل موقع Digitartlends.

في حين أن شركة آبل لم تؤكد موعدًا بعد ، ذكر تقرير سابق من محلل Wedbush أن آبل ستعقد حدثًا في 4 سبتمبر لإطلاق آيفون الجديد الخاص بها. يبدو أن هذا التقرير من DigiTimes يوضح أنه يمكن توقع العديد من هذه الأحداث على مدار الشهر.

سيركز أحد هذه الأحداث على جهاز iPad من الجيل التاسع والذي من المتوقع أن يكون طرازًا أنحف وأخف وزناً مع معالج أقوى من إصدار العام الماضي. من المفترض أن يتم إقرانه بجهاز iPad Mini 6 ويستهدف جمهور العودة إلى المدرسة.

يبدو أن عقد أحداث متعددة في نفس الشهر يمثل صداعًا لوجستيًا لشركة آبل، في عام 2019، أطلقت أجهزة آيفون وآبل ووتش و آيباد الجديدة في نفس الحدث. ولكن في عام 2020 ، عقدت ثلاثة أحداث منفصلة بشهر لتقديم أجهزة آيباد و آيفون و ماك جديدة.

يتيح الحدث المشترك دعم المنتجات الأضعف من آبل بواسطة الصحافة الناتجة عن منتجاتها الأقوى ، بينما تسمح الأحداث المفصولة بشهر للدورة الصحفية بأن تأخذ مجراها. من ناحية أخرى من يمكن أيضًا لشركة آبل إطلاق بعض منتجاتها الأصغر من خلال بيان صحفي.