شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نشر أول رواية طويلة من تأليف الذكاء الاصطناعي الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة بارامبوك للنشر في كوريا الجنوبية أن أول رواية طويلة من تأليف الذكاء الاصطناعي المسمى "بيرامبونج" سيتم نشرها في المكتبات، يوم الأربعاء المقبل، تحت عنوان ترجمته التقريبية "العالم منذ الآن فصاعدا" باللغة الإنجليزية.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء يونهاب، فقد تم تطوير البرنامج من قبل شركة "دابومدا" المحلية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وشركة "ناميسيو" معالجة اللغات الطبيعية.

وقام المؤلف "كيم تيه-يون"، وهو خبير في علوم الكمبيوتر أيضًا، بتوجيه برنامج الذكاء الاصطناعي لتأليف الرواية من خلال عمليات التعلم العميق، بعد أن حدد موضوع الرواية وخلفيتها وشخصياتها.

وتحكي الرواية قصة خمسة شخصيات، وهم عالم رياضيات معاق، ورجل أعمال، وطبيب نفسي، وعالم فيزياء فلكية، وراهب بوذي، يحاولون اكتشاف أسرار الوجود البشري، و نُشرت أول رواية من هذا القبيل في العالم في روسيا في عام 2008.