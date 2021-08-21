لتسهيل جمع التبرعات.. منظمة إنسانية تقبل المساعدات بالعملات الرقمية لمساعدة آلاف الأفغان

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2021 6:46 مساءً

دعت منظمة قلوب ومنازل اللاجئين، وهي منظمة شعبية غير ربحية مقرها نيويورك، حاليًا إلى تقديم تبرعات لمساعدة ما يقرب من ٢٠٠٠٠ أفغاني لا يزالون في البلاد في انتظار السلطات الأمريكية لمعالجة تأشيرات الهجرة الخاصة، حسبما نقل موقع “investing”.

وأملت المجموعة في جمع أموال كافية لنقل العائلات الأفغانية إلى مقاطعة ويستشستر، وتقبل حاليًا عملات بيتكوين (BTC)، وإيثريوم (ETH) وبيتكوين كاش (BCH) ولايتكوين (LTC)، وزي كاش (ZEC)، ودولار جيميني (GUSD) وبال واي إيرن.فاينانس (YFI) وبوليغون (MATIC) وسينثيتيكس (SNX) وبانكور (BNT) من خلال تكاملها مع غيفينغ بلوك.

يأتي ذلك في ظل محاولة الآلاف من الأفغان أو هم في طريقهم للفرار من ديارهم، خاصة أولئك الذي كانوا يعملون سابقاً مع القوات الأجنبية كمترجمين او موظفين.

الجدير بالذكر أن العديد من المنظمات التي تساعد اللاجئين وأولئك الموجودين على الأرض، كانت قد أعلنت إنهم بحاجة إلى أموال لدعم الأفغان الذين يصلون إلى أرض أجنبية وفي كثير من الأحيان يكون ذلك أكثر من مجرد الملابس التي يحملونها على ظهورهم.