تكنولوجيا: جهاز Chromebook Detachable CZ1 من آسوس يضم معالج MediaTek Kompanio

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستهدف أحدث حاسب محمول لوحي Chromebook Detachable CZ1 من آسوس إلى فئة الطلاب والمدارس مع هيكل متين ولوحة المفاتيح قابلة للفصل ودعم للقلم، وهو يعمل بشريحة Kompanio 500 (MT8183) من MediaTek والتي تتميز بمعالج ثماني النواة بمعدل أربعة أنوية من Arm Cortex-A73 وأربعة أنوية من A53. في حين يضم معالج رسومات من نوع Arm’s Mali-G72.

ويحتوي الجهاز اللوحي على شاشة LCD تعمل باللمس بحجم 10.1 بوصة ودقة 1920 × 1200 بكسل مع نسبة أبعاد تبلغ 16:10. كما انه يأتي مع غطاء لوحة مفاتيح قابل للفصل يحتوي أيضًا على لوحة تتبع. ولقد حصل الغطاء المضاد للصدمات على شهادة MIL-STD 810H مما يعني انه يمكن ان يتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.5 متر. هناك أيضًا مسند أنيق لدعم الجهاز اللوحي وقلم مدمج.

يتوفر CZ1 إما بسعة تخزين تبلغ 64 جيجابايت او 128 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت، كما انه يدعم منفذ USB 2.0 من النوع C ومقبس سماعة رأس.

وتعد بطاريته التي تبلغ سعتها 27 واط بعمر بطارية يصل إلى 11 ساعة عند شحنة واحدة ويمكن زيادة طاقتها عبر الشاحن المرفق بقوة 45 واط.

وأضافت آسوس أيضًا كاميرتين إلى الجهاز، كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر 8 ميجابكسل من الخلف.

لم يتم الكشف عن تفاصيل الأسعار والتوافر حتى الآن.

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