تكنولوجيا: سوني تكشف عن هاتف Xperia 10 III Lite في سوق اليابان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سوني في سوق اليابان عن هاتفها المتوسط Xperia 10 III Lite الذي يأتي بمعالج Snapdragon 690 وسعر 425 دولار.

ينطلق هاتف Xperia 10 III Lite بشاشة OLED بحجم 6 إنش ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما يضم الهاتف مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Xperia 10 III Lite رقاقة معالج Snapdragon 690 وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD.

أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي 12 ميجا بيكسل، ومستشعر tele بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، كما يدعم الهاتف أيضاً معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، كما يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بدءاً من 27 من أغسطس بألوان الأسود، والوردي، الأبيض، والأزرق بسعر 425 دولار.

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