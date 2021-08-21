شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Mouse Acceleration في "فأرة الكمبيوتر" وما هي أهميتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك الكمبيوتر ميزة تعرف بتسارع الفأرة أو "Mouse Acceleration"، والتى تعتبر من المميزات المفيدة، إلا أن الكثير من المستخدمين قد لا يستخدمونها، حيث تتوفر هذه الميزة في الإصدارات الحديثة من نظام تشغيل ويندوز، وتتحكم هذه الخاصية بشكل رئيسي في مدى الحركة التي يتحركها مؤشر الفأرة على الشاشة بناءًا على قوة الحركة التي تتحركها الفأرة فيزيائيًا.

ميزة Mouse Acceleration

عند تفعيل هذه الميزة يتغير مستوي حركة مؤشر الفأرة وذلك بناء على عاملين اثنين، أولهما هو مدى الحركة التي يحركها المستخدم للفأرة، والثاني هو سرعة الحركة نفسها، فعند تحريك الفأرة بسرعة شديدة يتحرك المؤشر على الشاشة بسرعة شديدة هو الآخر، وهذا يعني أن هناك علاقة طردية تربط بين العمليتين.

أما في حالة إلغاء تفعيل الميزة تتغير العملية بأكملها، حيث سيتحرك المؤشر بسرعة ثابتة مهما كانت سرعة تحريك المستخدم للفأرة، فيما تعد هذه الميزة مفيدة للاعبين المحترفين، خاصة أولئك الذين يلعبون ألعاب تنافسية سريعة تعتمد على التصويب، فهذه الخاصية قد تكون مفيدة ومضرة في نفس الوقت.