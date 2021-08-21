شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا ستواجه شركات التكنولوجيا الكبرى الدعاوى القضائية والتحقيقات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت شركات فيسبوك وجوجل وآبل وأمازون لسلسلة من الدعاوى القضائية والتحقيقات المتعلقة بمكافحة الاحتكار من قبل الحكومات الفيدرالية بالولايات الأمريكية بتهمة إدارة الاحتكارات وإساءة استخدام سلطتها، وفيما يلى نعرض أبرز هذه القضايا وكيف تعاملت معها شركات التكنولوجيا:

- قضيتان ضد فيسبوك:

قدمت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شكوى جديدة ضد فيس بوك في منتصف أغسطس 2021 ، مضيفة مزيدًا من التفاصيل حول الاتهام بأن شركة التواصل الاجتماعي سحقت أو اشترت منافسين ، ومرة ​​أخرى تطلب من القاضي إجبار عملاق وسائل التواصل الاجتماعي على بيع Instagram و WhatsApp، وقامت الوكالة بذلك بناءً على دعوة من القاضي جيمس بواسبيرج ، الذي قال إن جهدها السابق لم ينجح.

ومع ذلك ، فقد رفض بواسبيرج الدعوى القضائية ذات الصلة تمامًا ، قائلاً إن المدعين العامين قد انتظروا وقتًا طويلاً، ولقد أشاروا إلى أنهم يخططون للاستئناف.

- أربع دعاوى قضائية ضد جوجل

فيما رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة جوجل وشركتها الأم "الفابت" في أكتوبر، واتهمت الشركة التي تبلغ تكلفتها تريليون دولار باستخدام عضلاتها السوقية بشكل غير قانوني لعرقلة المنافسين. تم تحديد موعد المحاكمة في 12 سبتمبر 2023، فيما تتهم دعوى قضائية من 38 ولاية ومنطقة أمريكية جوجل بإساءة استغلال قوتها السوقية لمحاولة جعل محرك البحث الخاص بها مهيمنًا داخل السيارات وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت كما هو الحال في الهواتف، وقد تم دمج هذا مع الدعوى القضائية الفيدرالية لأغراض الاكتشاف.

فيما رفعت تكساس ، بدعم من ولايات أخرى ، دعوى قضائية منفصلة ضد جوجل، متهمة إياها بخرق قانون مكافحة الاحتكار في كيفية إدارتها لأعمالها الإعلانية عبر الإنترنت.

كذلك فقد رفع العشرات من المدعين العامين دعوى قضائية ضد شركة جوجل في 7 يوليو ، زاعمين أنها اشترت المنافسين واستخدمت عقودًا تقييدية للحفاظ بشكل غير قانوني على احتكار متجر التطبيقات الخاص بها على هواتف أندرويد.

- وزارة العدل تحقق مع شركة آبل:

يبدو أن هذا التحقيق ، الذي تم الكشف عنه في يونيو 2019 ، يركز على متجر تطبيقات أبل اتهم بعض مطوري التطبيقات شركة آبل بتقديم منتجات جديدة شبيهة جدًا بالتطبيقات الحالية التي أنشأها مطورون آخرون وبيعت في متجر آبل ، ثم حاولوا إبعاد التطبيقات القديمة من المتجر لأنها تنافس منتج أبل الجديد، وتقول شركة آبل إنها تسعى إلى امتلاك التطبيقات عالية الجودة فقط في متجر التطبيقات.

- وزارة العدل تحقق مع فيسبوك وأمازون:

في يوليو 2019 ، قالت وزارة العدل إنها توسع تحقيقاتها في Big Tech لتشمل "البحث والوسائط الاجتماعية وبعض خدمات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت" - في إشارة واضحة إلى فيس بوك وأمازون.

لجنة التجارة الفيدرالية تحقق مع أمازون:

وفي تحقيقاتها بشأن أمازون ، من المحتمل أن تنظر لجنة التجارة الفيدرالية في تضارب المصالح المتأصل في تنافس أمازون مع صغار البائعين على منصتها السوقية ، بما في ذلك الادعاءات بأنها استخدمت معلومات من البائعين على منصتها لتحديد المنتجات التي ستقدمها.