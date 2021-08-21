تكنولوجيا: Tesla تعمل على تطوير روبوت بتصميم يحاكي الإنسان وتقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Tesla في العمل على تطوير روبوت جديد يرتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، ويحاكي هيئة البشر، والذي يعرف ب”Tesla Bot”.

كشف “Elon Musk” الرئيس التنفيذي لشركة Tesla عن خطط الشركة القادمة لبناء روبوت يعرف ب”Tesla Bot” والذي يرتكز بشكل رئيسي على التعامل بودية مع البشر دون أن يتضمن قوة أو سرعة تتخطى الطبيعة البشرية.

ويرتكز Tesla Bot على نظام تقنية الذكاء الإصطناعي الذي سيحاكي تقنية “Autopilot” في سيارات الشركة، كما تهدف تيسلا دعم المستخدمين بهذا الروبوت في إنجاز المهام التي تتضمن درجة من الخطورة، أو تنفيذ المهام التقليدية دون الحاجة للتغذية المستمرة بالمعلومات.

أيضاً أوضح Musk في إعلانه أن الروبوت سيدعم تنفيذ الأوامر البسيطة، مثل إلتقاط الأشياء، أو حمل ونقل الأغراض وما إلى ذلك من مهام بسيطة.

ولقد إستعرضت تيسلا رؤيتها لتصميم Tesla Bot في صور تكشف عن إرتفاع الروبوت 5 أقدام و 8 إنش، ووزن 56 كجم تقريباً، كما يتضمن شاشة في الجزء الخاص بالوجه لعرض المعلومات.

كما تصل سرعة الروبوت إلى 5 ميل في الساعة، ويأتي بقدرة على حمل 20 كجم تقريباً، ومن المقرر أن تقدم تيسلا النموذج الأول من Tesla Bot خلال العام المقبل.

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