الأرصاد الجوية تعلن موعد نهاية فصل الصيف والانخفاض التدريجي في درجات الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه بعد حوالى شهر ومع نهاية فصل الصيف يوم 22 سبتمبر المقبل وبداية فصل الخريف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، لتبدأ نسب الرطوبة أيضا في الانخفاض تدريجيا، حيث يعتبر فصل الخريف الربيع بالنسبة لمصر، وهو أفضل فصول العام، وتكون درجات الحرارة فيه «قليلة»، كما يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وجنوب البلاد.

وأوضحت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» الذي يقدمه الإعلامي باسم طبانة، أن الأجواء في فصل الخريف بمصر تكون أجواء ربيعية وليست أجواء خريفية.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، التى جاءت بنحو:

القاهرة العظمى 36 والصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25.

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 25.

بورسعيد العظمى 33 والصغرى 25.

دمياط العظمى 32 والصغرى 25.

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 24.

السويس العظمى 35 والصغرى 24.

العريش العظمى 32 والصغرى 25.

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 16.

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28.

الغردقة العظمى 38 والصغرى 27.

الفيوم العظمى 36 والصغرى 26.

بني سويف العظمى 36 والصغرى 24.

المنيا العظمى 37 والصغرى 23.

أسيوط العظمى 37 والصغرى 23.

سوهاج العظمى 38 والصغرى 24.

قنا العظمى 39 والصغرى 26.

الأقصر العظمى 40 والصغرى 26.

أسوان العظمى 40 والصغرى 27.

الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 26.

شلاتين العظمى 37 والصغرى 27.