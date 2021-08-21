شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كبسولة فاخرة تتنافس لنقل السياح إلى الفضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الانتهاء بنجاح من رحلتين تجريبيتين مهمتين من قبل Blue Origin و Virgin Galactic ، يبدو أن خدمات السياحة الفضائية من الشركتين ستنطلق في وقت ما من العام المقبل حسبما نقلت Digitartlends.

تعتمد كلتا الرحلتين على الصواريخ لنقل الركاب إلى مكان ما بالقرب من خط كارمان ، وهو الحد الذي يبلغ ارتفاعه 62 ميلًا فوق الأرض والذي يُعتبر على نطاق واسع بداية الفضاء.

ولكن هناك شركة أخرى عازمة على تقديم رحلة العمر فوق السحاب، رحلة تأخذ الأمور بوتيرة أكثر راحة.

قامت Space Perspective ببناء واختبار Spaceship Neptune ، وهي كبسولة تجريبية فاخرة تتسع لثمانية مقاعد يتم رفعها نحو السماء بواسطة منطاد عملاق مملوء بالهيدروجين. يشتمل التصميم الداخلي على كراسي استلقاء وبار مرطبات وواي فاي ونوافذ شاملة

شاركت الشركة التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها هذا الأسبوع تجربتها تتضمن لمحة عن الشكل الذي ستبدو عليه التجربة.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من استخدام "الفضاء" لكل من اسم الشركة والمركبة ، فإن سفينة الفضاء نبتون ترتفع 20 ميلاً فقط فوق الأرض ، أي أقل بكثير من خط كارمان على الرغم من أنها أعلى بثلاث مرات من طائرة ركاب طويلة المدى. وعلى عكس التجارب التي يقدمها كل من Blue Origin و Virgin Galactic ، لن تكون هناك تجربة انعدام الجاذبية حيث يمكنك أن تطفو حول الكبسولة لعدة دقائق.

ومع ذلك ستستغرق رحلة Space Perspective ست ساعات ، وهي أطول بكثير من رحلة Blue Origin ، على سبيل المثال ، والتي تستغرق 10 دقائق فقط من الإطلاق إلى الهبوط.

سيستمتع الركاب على متن المنطاد بصعود مريح لمدة ساعتين ، وساعتين أخريين للاستمتاع بالمناظر الرائعة ، ثم النزول لمدة ساعتين في المنزل.

بسعر 125000 دولار ، تعتبر تذكرة ركوب على متن سفينة الفضاء نبتون أرخص قليلاً من مقعد Virgin Galactic مما يعني سعال 450.000 دولار. لم تعلن Blue Origin عن الأسعار بعد.

بدأت Space Perspective في بيع التذاكر لتجربتها قبل بضعة أشهر. من المقرر أن تتم الرحلات الأولى في عام 2024 ، على الرغم من أن الشركة تقول إنها بيعت بالفعل في ذلك الوقت ، مع توفر الرحلات لعام 2025 الآن.

كما ستعمل الكبسولة أيضًا كمختبر على ارتفاعات عالية ، مما يسمح للعلماء المشاركين في مواضيع مثل فيزياء المناخ والشمس بإجراء تجارب في جزء من الغلاف الجوي للأرض لم يتم بحثه إلا قليلاً حتى الآن.

سيتم إطلاق بالون Space Perspective من ميناء Space Coast في فلوريدا بالقرب من مركز كينيدي للفضاء ، حيث تخطط الشركة لإضافة مواقع إطلاق إضافية حول العالم بمرور الوقت.