شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تمنح شابا عراقيا 4 آلاف دولار لاكتشافه ثغرة خطيرة فى موقعها الشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت إدارة شركة فيس بوك"، شابًا عراقيًا، يدعى مؤمل أحمد شكير، 4000 دولار وذلك مكافأة له بعد أن اكتشف ثغرة في الموقع الإلكتروني، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكشف الشاب العراقي شكير، لـ"فيس بوك" عن ثغرة تسمح للمهاجم بمعرفة هوية المشرفين على الصفحات، فكافأه الموقع بمبلغ مالي قدره 4000 دولار، ولم تتوقف "فيس بوك" عند المكافأة بل وضعت اسم مؤمل في "قائمة الشكر" لديها لعام 2021، حيث حصل مؤمل فيها على المركز 36 من أصل 129 اسماً من حول العالم، شكرتهم الشركة نيابة عن جميع مستخدميها حول العالم كما جاء في إعلانها، بحسب مركز الإعلام الرقمي.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها مؤمل على مكافأة من "فيس بوك"، حيث حصل فيما مضى على 6 جوائز من الموقع ذاته خلال السنوات الماضية بسبب اكتشافه عدة ثغرات.

وفي فبراير الماضي، منحت شركة فيس بوك 25 ألف دولار مكافأة لشاب تونسي بعدما اكتشف ثغرة أمنية خطيرة في إحدها منصاتها.

وتمكن الشاب محمد العجيمي، من اكتشاف ثغرة في موقع التواصل الاجتماعي ''إنستجرام''، تتعلق بمنظومة السلامة، حيث تسمح للمستخدمين غير المصرح لهم بتعديل إعدادات أي حسابات على الشبكة.

وبادرت "فيس بوك" المالكة لمنصة "إنستجرام"، إلى إصلاح هذه الثغرة وتقديم الشكر للشاب التونسي، ومنحه مكافأة قدرها 25 ألف دولار.