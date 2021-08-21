بتكوين تواصل ارتفاعها وتتجاوز الـ48 ألف دولار

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 11 دقيقة

واصلت “بتكوين” أكبر عملة مشفرة في العالم ارتفاعها، خلال اليومين الماضيين، على الرغم من صعود الدولار الأمريكي مدعومة بأخبار إطلاق صندوق جديد للاستثمار بهذه العملة.

وأظهرت تقارير مالية أن سعر ”البتكوين“ اخترق حاجز الـ 47 ألف دولار، يوم الجمعة، بعد هبوط طفيف لفترة وجيزة، ثم واصل صعوده ليتجاوز الـ 48 ألف دولار، صباح اليوم السبت.

وأكدت التقارير، أن سعر ”البتكوين“ وصل إلى ما يقارب من 48835 دولارًا، صباح اليوم السبت، فيما حافظت ”الإثيريوم“ ثاني أكبر عملة مشفرة على قوتها، ووصل سعرها إلى حوالي 3287 دولارًا.

وقال موقع ”كوين تليجراف“ الأمريكي المختص بأسواق العملات المشفرة إن عملة ”البتكوين“ تلقت ”دعمًا مربحًا من أخبار إطلاق صندوق بتكوين من شركة Wells Fargo ، وهي الخطوة التي غذت مكاسب على مدار 24 ساعة بأكثر من 5%.“

وأضاف الموقع في تقريره أن ”الانخفاض السابق إلى ما دون 47000 دولار لم يدم طويلًا، مع استمرار الزخم في الظهور ومع اقتراب جدار البيع البالغ أكثر من 48000 دولار.“

ولفت التقرير إلى أن ”البتكوين“ التي تشكل أكثر من 40% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة لم تتأثر بالأخبار التي تفيد بأن منصة التداول الرئيسة ”Binance“ ستفرض إجراءات تحديد الهوية لجميع المستخدمين بدءًا من الشهر المقبل.

وأضاف:“كما أن قوة دولار الولايات المتحدة والتي كانت تقليديًا حدثًا إشكاليًا لحركة الأسعار قصيرة الأجل في سوق العملات المشفرة فشلت أيضًا في إضعاف الزخم.“

وبحسب موقع ”كوين ماركيت“ الذي يرصد حركة العملات الرقمية في أسواق العالم تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة حاجز تريليوني دولار مرة أخرى، مساء يوم الجمعة، نتيجة صعود ”البتكوين“ وعملات رقمية أخرى.

وبلغ سعر بقية العملات المشفرة الرئيسة نحو 2.49 دولار لعملة ”كاردانو“ و 457.9 لـ ”باينانس كوين“، ودولار لـ ”تيثر“ و 1.26 لعملة ”XRP“ و0.234 لـ ”دوج كوين.“

وبالنسبة للقيمة السوقية لا تزال ”البتكوين“ هي المهيمنة بقيمة 918 مليار دولار، صباح السبت، فيما بلغت القيمة السوقية لـ“أثيريوم“ 386.4 مليار دولار، و80.8 مليار دولار لـ ”كاردانو“، و76.4 مليار دولار لـ ”باينانس كوين“، و64.2 مليار دولار لـ ”تيثر“، وحوالي 58.9 مليار دولار لـ ”XRP“، و42.4 مليار دولار لـ ”دوج كوين.“