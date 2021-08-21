تكنولوجيا: وان بلس تستعد لإطلاق OnePlus 9 RT بمستشعر IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط وان بلس لإطلاق ترقية لهاتف 9R، والذي ينطلق بعنوان OnePlus 9 RT، ويأتي بمستشعر IMX766 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

رصدت التسريبات إصدار جديد من هواتف وان بلس يعرف برمز “Martini”، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف ينطلق بعنوان OnePlus 9 RT ويأتي بترقية لإصدار الشركة الحالي OnePlus 9R.

وتتضمن التغييرات في الإصدار الجديد رقاقة معالج Snapdragon 870 والتي تستبدل بها وان بلس رقاقة 865 التي تدعم إصدار 9R، كما أوضحت التسريبات التي نشرت عبر AndroidCentral أن هاتف 9 RT ينطلق بالترقية الجديدة في عدد محدود من الأسواق.

أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، ومن المتوقع أن يكون الإصدار الأول للشركة بواجهة OxygenOS 12، ونظام تشغيل Android 12.

وتشير التسريبات إلى أن تحديث OxygenOS 12 لواجهة المستخدم يجلب عدد أكبر من مميزات واجهة ColorOS.

كما تأتي الترقية الأبرز في OnePlus 9 RT في إعدادات الكاميرة الخلفية، حيث تستبدل وان بلس المستشعر المميز بحجم 1/2.0 ودقة 48 ميجا بيكسل بمستشعر IMX766 المميز بحجم 1/1.56 ودقة 50 ميجا بيكسل وحجم بيكسل 1.0 µm.

يذكر أن التسريبات تشير إلى خطط وان بلس لكشف النقاب عن هاتف OnePlus 9RT في حدث يعقد خلال شهر أكتوبر في السوق الصيني، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف وموعد إنطلاقه للأسواق.

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