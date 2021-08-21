تكنولوجيا: هاتف Motorola Edge للعام 2021 ينطلق بمعالج Snapdragon 778G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت موتورولا عن إصدار جديد من هواتف Motorola Edge للعام 2021 الذي ينطلق لسوق الولايات المتحدة بمعالج Snapdragon 778G ومعدل تحديث 144 Hz.

يتميز Motorola Edge للعام 2021 بشاشة LCD بحجم 6.7 إنش ودقة عرض 1080 في 2460 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144 Hz، ومعدل لمس 576Hz.

كما يضم هاتف Edge رقاقة معالج Snapdragon 778G، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

ويدعم الهاتف معايير IP52، كما يأتي بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشجن السريع بقدرة 30W.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، كما يتوفر باللون الأزرق، وقياسات 169 في 75.6 في 8.99مم، ووزن 200 جرام.

كما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخرى بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، ويتوفر الهاتف بسعر 700 دولار.

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