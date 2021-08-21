شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل شقة جيف بيزوس بأحد منازل نيويورك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح منزل جيف بيزوس مترامي الأطراف في مدينة نيويورك أكبر، إذ دفع مؤسس شركتي أمازون وبلو أوريجين 23 مليون دولار لشراء شقة مساحتها 4155 قدمًا مربعة داخل 212 فيفث أفينيو، المبنى الشاهق الذي يمتلك فيه أربع وحدات أخرى، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.

وبحسب ما نقلته "العربية نت"، تحتوي الوحدة المكونة من أربع غرف نوم وأربعة حمامات على أرضيات رخامية ونوافذ كبيرة الحجم، وفقًا لتقرير الصحيفة، وتطل على مركز التجارة العالمي ومتنزه ماديسون سكوير القريب.

وتشمل وسائل الراحة في المبنى مركزًا للياقة البدنية وجهاز محاكاة للجولف وغرفة ألعاب وغرفة لعرض الأفلام، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص بالعقار.

يمتلك جيف بيزوس بالفعل عقارات بقيمة 96 مليون دولار في 212 فيفث أفينيو: وحدة بنتهاوس، وشقتين تحتها، وشقة بقيمة 16 مليون دولار اشتراها في أبريل 2020.

ومن خلال شراء الوحدة الجديدة، يمتلك بيزوس الآن عقارات بقيمة 119 مليون دولار في مبنى واحد يطل على متنزه ماديسون سكوير في نيويورك. والهدف النهائي لبيزوس هو دمج الوحدات في قصر واحد، وفقًا للصحيفة.

منذ طلاقه من ماكنزي سكوت في عام 2019، بدأ بيزوس بجمع محفظة عقارية قياسية. وفي فبراير 2020، اشترى عقار وارنر Warner، وهو جزء من تاريخ هوليوود كان في السابق مملوكًا للملياردير ديفيد جيفن. وكانت الصفقة بقيمة 165 مليون دولار وهي أغلى صفقة بيع لمنزل في تاريخ ولاية كاليفورنيا.

وأضاف بيزوس لاحقًا منزلًا مجاورًا بقيمة 10 ملايين دولار، وفقًا لـ Variety، مما أدى إلى إنشاء مجمع ضخم بقيمة 175 مليون دولار.

اشترى بيزوس سابقًا متحف المنسوجات السابق في واشنطن العاصمة مقابل 23 مليون دولار، ويمتلك أربع شقق سكنية في مبنى في الجانب الغربي العلوي من مانهاتن يطل على سنترال بارك، كما يملك عقارات في سياتل وتكساس، وفق ما نشره Business Insider.

تبلغ ثروة قطب التجارة الإلكترونية، الذي تنحى عن رئاسة أمازون في يوليو الماضي، 189 مليار دولار حالياً.