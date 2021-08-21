شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تطور منتجات الوقاية من كورونا لتناسب استخدامات ذوى الاحتياجات الخاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرعت اليابان في المساعدة على تقديم خدمات جديدة متعلقة بأدوات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث تم تطوير العديد من المنتجات للوقاية من عدوى فيروس كورونا الجديد في اليابان التى تستهدف أصحاب الهمم، على أمل خلق بيئة يمكن فيها للجميع اتخاذ تدابير ضد الوباء العالمي.

ونشر موقع "اليابان بالعربي" صور من تطوير شركة Nishida Factory Co - وهي شركة لتصنيع المعادن في موكو بمحافظة كيوتو، غرب اليابان - حامل موزع مطهر للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة ومستخدمي الكراسي المتحركة، حيث يصعب استخدام موزعات المطهرات التقليدية لبعض الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة.



تطوير معدات كورونا

ولجأت الشركة اليابانية إلى تطوير أدوات الوقاية من كورونا لذوي الاعاقة، حيث أن استخدام المضخات الموجودة في الموزعات أيضًا، غالبًا ما تكون الموزعات مرتفعة جدًا بحيث يتعذر على مستخدمي الكراسي المتحركة الوصول إليها، ولا يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص استخدام الدواسات لتوزيع المطهرات.



جانب من الاستخدام



جوارب تسهل الاستخدام

وجمعت مبادرة التمويل الجماعي 800000 ين واستخدمت لتطوير الأدوات لذوي الاعاقة، حيث أنشأت الشركة موزعًا يخفض الارتفاع إلى متر واحد فقط فوق سطح الأرض، مع رافعة على شكل حلقة يمكن دفعها بجهد ضئيل، ويتم استخدام الموزع في مواقع مثل منشآت التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكانت وزارة الصحة اليابانية، قد قررت تقديم مساعدات مالية للأشخاص الذين يعانون مشاكل صحية خطيرة متصلة بتطعيمات فيروس كورونا.

وعقدت لجنة الخبراء بالوزارة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، جلسة مغلقة للتدقيق في ادعاءات 41 شخصا يقولون إنهم يعانون مشاكل صحية خطيرة بعد تلقيهم التطعيم، وقبلت اللجنة ادعاءات 29 شخصا ممن قدموا الطلبات وتتراوح أعمارهم بين الـ20 والـ60 عاما، وقررت أن العلاقة السببية بين ظروفهم الصحية والتطعيمات لا يمكن إنكارها.