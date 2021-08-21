شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم عدد الأقمار التى يمتلكها المشترى وهل يمكن رؤيتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد كوكب المشترى بمثابة نجم ساطع، على الرغم من أن كوكب المشترى يبعد 365 مليون ميل عن الأرض فى أقرب نقطة له، كذلك فهو ليس الكوكب الأكبر فى نظامنا الشمسى فحسب، بل إنه يحتوى أيضًا على أقمار أكثر بكثير من الأقمار الأخرى أيضًا.

كم عدد أقمار المشترى؟

كوكب المشترى لديه حاليًا 79 قمراً معروفاً، تم اكتشاف عشرات الأقمار فى عام 2018، ومن بين هذه الأقمار الـ 79، هناك 53 لها أسماء بما فى ذلك Dia و Thebe و Kale، فى حين لم يتم الكشف عن أسماء الـ 26 الأخرى بعد.

ويتم اختيار أسماء الأقمار من قبل الاتحاد الفلكى الدولى (IAU) ولكن تم اختيار بعضها من خلال مسابقة من قبل كارنيجى ساينس، وقد تضمنت قواعد المسابقة الأسماء المقترحة التى تقل عن 16 حرفًا وكلمة واحدة، إلى جانب التأكد من أنها: "تمت تسميتها على اسم شخصيات من الأساطير الرومانية أو اليونانية الذين كانوا إما من نسل أو عشاق الإله المعروف باسم كوكب المشترى".

ويُطلق على أكبر أربعة أقمار على الكوكب اسم Io و Callisto و Europa و Ganymede وتُعرف باسم أقمار Galilean، وعلى الرغم من أن كوكب المشترى لديه الكثير بالفعل، فقد أظهرت دراسة من جامعة كولومبيا البريطانية أنه من المحتمل أن يكون هناك ما لا يقل عن 600 قمر آخر لم يتم اكتشافه بعد.

ومن خلال تحليل صور كوكب المشترى عن كثب، نظر العلماء إلى أقمار أقل وضوحًا لا يزال من الممكن رؤيتها تدور حول الكوكب، ومن النتائج، التى وجدت 52، توصلوا إلى استنتاج مفاده أنهم قد يفقدون مئات آخرين.

هل يمكن رؤية أقمار المشترى؟

يمكنك رؤية عدد قليل من أقمار المشتري، ولكنك ستحتاج إلى استخدام زوج جيد من المناظير أو التلسكوب للقيام بذلك، حيث أن قمرها جانيميد هو الأكبر فى نظامنا الشمسى وواحد من أقمار الكوكب الأربعة التى يمكن رؤيتها من الأرض.