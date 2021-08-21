فيسبوك تكافئ شاباً عراقياً اكتشف ثغرة بموقعها

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قدّمت شركة فيسبوك مكافأة للشاب العراقي، مؤمل أحمد شكير، بعد إبلاغه عن ثغرة جديدة في موقعها الإلكتروني، وذلك وفقاً لما أفاد به مركز الإعلام الرقمي في بغداد.

ونقل المركز في بيان عن شكير قوله، إن الثغرة الجديدة تسمح للمهاجم أو المخترق بمعرفة هوية المشرفين على الصفحات، مضيفا أنه قام إبلاغ شركة فيسبوك عما اكتشف.

وأفاد الشاب بأن الموقع الأزرق قد قام بإصلاح تلك الثغرة، وكافأ الشاب بمبلغ مالي قدره 4000 دولار.

كما أضاف المركز أن فيسبوك وضع اسم مؤمل في “قائمة الشكر” لديه لعام 2021، حيث شغل مؤمل فيها المركز 36 من أصل 129 اسما من حول العالم، شكرتهم الشركة.

يذكر أن العراقي مؤمل أحمد سبق وأن تلقى عدة مكافآت من قبل الشركة نتيجة كشفه لعدة ثغرات تتعلق بفيسبوك وانستغرام.