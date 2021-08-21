تكنولوجيا: هاتف vivo Y21 ينطلق رسمياً برقاقة Helio P35 وقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo مؤخراً عن هاتف vivo Y21 الذي ينطلق برقاقة معالج Helio P35 وقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 208 دولار.

يتميز هاتف vivo Y21 بشاشة LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD Plus، كما تضم الشاشة نتوء للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Helio P35 وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD.

أيضاً يضم vivo Y21 كاميرة مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن بقدرة 18W، كما يأتي الهاتف بواجهة Funtouch OS 11.1 ونظام تشغيل Android 11، ويضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي.

هاتف vivo Y21 يأتي بسماكة 8مم، ووزن 182 جرام، ويتوفر الهاتف بألوان الأزرق وDiamond Glow بسعر 208 دولار.

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