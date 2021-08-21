شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القصة الكاملة لخطط "إيلون ماسك" لإطلاق روبوت بشرى فى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن الشركة قد تطلق روبوتًا بشريًا العام المقبل، مصممًا للتعامل مع الأعمال الخطيرة أو المتكررة أو المملة التي لا يحب الناس القيام بها، حيث أعلن رائد الأعمال هذا الأمر خلال حدث يوم الذكاء الاصطناعي في تسلا، والذي تم بثه على الهواء مباشرة من مقر الشركة في بالو ألتو في كاليفورنيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ماسك إن الروبوت سيقف على ارتفاع حوالي خمسة أقدام وثماني بوصات، ويمكنه التعامل مع الوظائف من التقاط البقالة إلى تجميع السيارات معًا باستخدام مفتاح ربط.

وأضاف أن الأتمتة ستعالج النقص في العمالة وستكون لها آثار عميقة على الاقتصاد، وذلك في حين أنه من غير الواضح إلى أي مدى سيتم بيع "تسلا بوت" للبيع بالتجزئة في النهاية، قال ماسك إنه سيكون من المهم عدم جعل الآلة باهظة الثمن.

جاء حدث يوم الذكاء الاصطناعى AI Day وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة وقدرة نظام مساعد السائق المتقدم "Full Self-Driving ''، والذي يتم تشغيله بواسطة مجموعة من الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر داخل السيارة.

وفي حين أن ماسك لم يعلق بشكل مباشر على الفحص الأخير الذي تم إجراؤه على سلامة تكنولوجيا تسلا، فقد أعرب عن ثقته في أن الشركة ستحقق القيادة الذاتية الكاملة بمستويات أمان أعلى من سائقي السيارات البشريين.

وكان فتح منظمو السلامة الأمريكيون تحقيقًا في نظام مساعد السائق في تسلا بعد سلسلة من الحوادث التي اصطدمت فيها سيارات تسلا بسيارات الشرطة وشاحنة إطفاء ثابتة أثناء القيادة الآلية.

كما دعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وهما ريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت وإدوارد ماركي من ماساتشوستس، لجنة التجارة الفيدرالية إلى إطلاق تحقيق في صحة مزاعم تسلا حول نظام القيادة الذاتية الكاملة.

كما أنه في حدث يوم الذكاء الاصطناعي، كشفت تسلا أيضًا عن شرائح جديدة صممتها للاندماج في كمبيوترها الفائق السرعة - Dojo - والتي ستساعد في تطوير نظام القيادة الآلي من خلال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.