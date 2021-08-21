شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام فلاتر وعدسات سناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مبتدأ في التعامل مع ميزات Snapchat، فقد تواجه مشكلة حتى في معرفة الفرق بين الفلاتر والعدسات، لذلك نقدم لك كل هذه التفاصيل والخطوات المناسبة لتفعيل الميزات والاستفادة منها، وذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

تعد فلاتر Snapchat ثابتة، وتوجد أعلى الصورة أو الفيديو، أما عدسات Snapchat فهي رسوم متحركة للواقع المعزز يمكنها تغيير نبرة صوتك أو مظهرك وأنت تتحرك على الشاشة.

كيفية تمكين فلاتر Snapchat

1. افتح Snapchat وقم بتسجيل الدخول.

2. اضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك، الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

3. اضغط فوق رمز الإعدادات، الذي يشبه الترس، الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

4. ضمن خدمات إضافية، حدد إدارة.

5. تبديل المرشحات إلى وضع التشغيل، وإذا كنت لا ترى هذا الخيار، فمن المحتمل أن يكون لديك بالفعل عوامل تصفية تم تمكينها تلقائيًا.



كيفية استخدم فلاتر Snapchat كيفية استخدم فلاتر Snapchat 1. افتح تطبيق Snapchat الخاص بك.

2. التقط صورة عن طريق الضغط على الدائرة الموجودة في أسفل منتصف الشاشة، أو التقط مقطع فيديو عن طريق الضغط عليه مع الاستمرار.

3. اسحب يمينًا أو يسارًا فوق الصورة أو مقطع الفيديو الذي التقطته للتو للتنقل بين المرشحات.

4. إذا كنت ترغب في استخدام أكثر من مرشح واحد، فيمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط فوق أيقونة التصفية، والتي تظهر بمجرد إضافة الفلتر الأول إلى Snap الخاص بك، ثم الاستمرار في التمرير عبر عوامل التصفية الإضافية، وإلا تابع إلى الخطوة الخامسة.

5. اضغط فوق "إرسال إلى" في الركن الأيمن السفلي من الشاشة لإرسال Snap إلى الأصدقاء أو إضافته إلى قصتك.



كيفية استخدام عدسات Snapchat كيفية استخدام عدسات Snapchat 1. افتح تطبيق Snapchat الخاص بك.

2. اضغط على الشاشة، ستظهر بعد ذلك مجموعة من الرموز في الجزء السفلي.

3. مرر عبر مجموعة خيارات العدسة في الجزء السفلي من الشاشة.. اعلم أن تحميل كل واحدة قد يستغرق لحظة.

4. عندما تكون جاهزًا، حدد العدسة التي تريدها واضغط فوق الرمز الخاص بها لالتقاط صورة سريعة، أو اضغط مع الاستمرار للفيديو.