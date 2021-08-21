شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام فلاتر وعدسات سناب شات والان مع تفاصيل الخبر
كيفية تمكين فلاتر Snapchat
1. افتح Snapchat وقم بتسجيل الدخول.
2. اضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك، الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.
4. ضمن خدمات إضافية، حدد إدارة.
5. تبديل المرشحات إلى وضع التشغيل، وإذا كنت لا ترى هذا الخيار، فمن المحتمل أن يكون لديك بالفعل عوامل تصفية تم تمكينها تلقائيًا.
كيفية استخدم فلاتر Snapchat
1. افتح تطبيق Snapchat الخاص بك.
2. التقط صورة عن طريق الضغط على الدائرة الموجودة في أسفل منتصف الشاشة، أو التقط مقطع فيديو عن طريق الضغط عليه مع الاستمرار.
3. اسحب يمينًا أو يسارًا فوق الصورة أو مقطع الفيديو الذي التقطته للتو للتنقل بين المرشحات.
4. إذا كنت ترغب في استخدام أكثر من مرشح واحد، فيمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط فوق أيقونة التصفية، والتي تظهر بمجرد إضافة الفلتر الأول إلى Snap الخاص بك، ثم الاستمرار في التمرير عبر عوامل التصفية الإضافية، وإلا تابع إلى الخطوة الخامسة.
5. اضغط فوق "إرسال إلى" في الركن الأيمن السفلي من الشاشة لإرسال Snap إلى الأصدقاء أو إضافته إلى قصتك.
كيفية استخدام عدسات Snapchat
1. افتح تطبيق Snapchat الخاص بك.
2. اضغط على الشاشة، ستظهر بعد ذلك مجموعة من الرموز في الجزء السفلي.
3. مرر عبر مجموعة خيارات العدسة في الجزء السفلي من الشاشة.. اعلم أن تحميل كل واحدة قد يستغرق لحظة.
4. عندما تكون جاهزًا، حدد العدسة التي تريدها واضغط فوق الرمز الخاص بها لالتقاط صورة سريعة، أو اضغط مع الاستمرار للفيديو.