شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Pokémon Unite تصل رسميًا على الأجهزة المحمولة فى 22 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Pokémon أخيرًا عن تاريخ الإطلاق الرسمى للعبة MOBA التالية Pokémon Unite، حيث تم الكشف عن اللعبة لأول مرة فى مارس من هذا العام، ثم تبعها تاريخ الإصدار فى سبتمبر.

وقد أكدت شركة Pokémon، فى وقت سابق اليوم، أن اللعبة ستصل على منصات الهواتف المحمولة فى 22 سبتمبر، ووفقًا للتأكيد، سيصل MOBA إلى نظامى التشغيل Android وiOS، حيث أن التسجيل المسبق للعبة موجود بالفعل على كلا النظامين الأساسيين وسيتلقى المستخدمون الذين يقومون بذلك بعناصر داخل اللعبة كجزء من الاحتفال بإطلاق الهاتف المحمول.

وقد أكدت الشركة أيضًا وجود مكافآت متعددة بناءً على العدد الإجمالي للتسجيلات المسبقة، وإذا وصل إجمالى التسجيل المسبق إلى 2500000، فسيحصل المشاركون على ترخيص Pikachu Unite، وإذا وصلت أرقام التسجيل المسبق إلى 5.000.000، فسيحصلون على Holowear— Festival Style: Pikachu!

وستكون المكافآت متاحة للمطالبة عن طريق تسجيل الدخول إلى إصدار الهاتف المحمول من اللعبة واستكمال حدث تسجيل الدخول بحلول 31 أكتوبر 2021.