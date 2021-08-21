شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 نصائح لالتقاط صور أفضل على أيفون.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل العالم مؤخرا باليوم العالمى للتصوير الفوتوغرافي، ومع زيادة قوة الهواتف الذكية وتحسينها حاليا، أصبح الضغط فوق الصور ذات المستوى الاحترافي أسهل، ومن المعروف أن كاميرا أيفون هى واحدة من أفضل الكاميرات الموجودة، وعلى الرغم من أنها سهلة الاستخدام حقًا، يمكن أن تكون بعض النصائح الإضافية مفيدة دائمًا، حيث شارك روهيت فوهرا، المصور المعروف، بعض النصائح حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من كاميرا أيفون، فيما يلي بعض منهم:

- الحصول على التركيز الصحيح

انقر فوق الموضوع للتركيز، وبدلاً من ذلك انقر مع الاستمرار فى أى مكان على الشاشة وحرك شريط التمرير لأعلى أو لأسفل لضبط التعرض.

- استخدام ProRAW لتحرير أفضل

إذا كنت تحب أن تكون مبدعًا وتتلاعب بالتحرير، فجرّب وضع Apple ProRAW، حيث ستمنحك المعلومات الإضافية التى يوفرها فى الظلال والإبرازات ميزة تحتاجها لمرحلة ما بعد الإنتاج.

تحقيق أقصى استفادة من الوضع الرأسي

يعد الوضع الرأسي رائعًا ويمنحك تأثير بوكيه واقعي للغاية لإبراز صورك، استخدمه عندما تلتقط صورًا للأصدقاء والعائلة أو إذا كنت تريد هذا التعتيم الجميل أثناء التقاط صور للزهور، ويتيح لك الوضع الرأسي اختيار f- stop قبل وبعد التقاط لقطة (تحدد F- stop مقدار التمويه الذي تريده فى الخلفية).

- استخدم الشبكة

استخدم خيار الشبكة، فهو يساعدك على تكوين صورك بشكل أفضل. أيضًا، يسمح لك أيفون بالتصوير بنسبة 16: 9 للحصول على لقطات أوسع.

- يمكن أن يؤدى استخدام Live Photos إلى تحسين الصور

استخدم خيار Live Photo، يمكنك التقاط صورة واحدة واختيار أفضل إطار بعد ذلك. مفيد بشكل خاص عند التقاط صور لمجموعة كبيرة. استخدم أيضًا خيار Live Photo للقطات ذات التعريض الضوئي الطويل، حيث تبدو مسارات الضوء وشلالات المياه استثنائية فى هذا الوضع، كل ما عليك فعله هو التقاط Live Photo ومررها لأعلى لرؤية التأثيرات التى يمكنك إنشاؤها.

أخيرًا وليس آخرًا، قم بتنظيف العدسة كثيرًا، يمكنك استخدام الألياف الدقيقة لمسح العدسة برفق.