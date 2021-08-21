شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ستيف جوبز أراد إطلاق هاتف أيفون بسعر رخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكشف معركة Epic Games مع أبل مزيدًا من التفاصيل حول ماضى أبل أكثر من أى وقت مضى، حيث تم الكشف مؤخرًا عن أن رئيس التسويق فى شركة أبل، Phil Schiller، اقترح تخفيض عمولة متجر التطبيقات التى تفرضها أبل على المطورين من 30٪ إلى 20٪، إذ تم الكشف عن هذه المعلومات من رسالة بريد إلكترونى عمرها 10 سنوات قدمتها Epic Games فى المحكمة.

والآن، فى رسالة بريد إلكترونى أخرى مثيرة للاهتمام كشفت عنها The Verge، كانت أبل تخطط لإطلاق "iPhone nano"، حيث كان "ستيف جوبز" مهتمًا بالفعل بإطلاق إصدار أصغر وأرخص من iPhone 4 فى عام 2010.

ولا يكشف البريد الإلكترونى الكثير عن nano iPhone ولكن وفقًا لـ The Verge، "هناك رمز نقطى لـ" خطة iPhone nano "ومعلومات فرعية لـ" هدف التكلفة "ورمز نقطى آخر يشير إلى أن" Jony، "من المفترض أن يكون رئيس التصميم السابق لشركة أبل، جونى إيف ،" يعرض النموذج (و / أو التصاميم). "

وبالنسبة لأجهزة أيفون، استخدمت أبل العلامة التجارية "mini" بينما تذكرنا "nano" بجهاز iPod، وبحسب ما ورد تحدث جوبز أيضًا فى رسائل البريد الإلكترونى الخاصة به عن جهاز "Super nano" والذى من المتوقع أن يكون "نسخة مطورة من iPod nano، والذى كان فى طريقه لإصداره فى النصف الأول من عام 2008."

وفى الوقت نفسه، فى رسالة بريد إلكترونى أخرى، سأل شيلر عما إذا كان بإمكان أبل الاستمرار فى "تقسيم 70/30" إلى الأبد، حيث يشير التقسيم إلى الرسوم البالغة 30٪ التى تفرضها أبل على المطورين مقابل التطبيقات المدفوعة والمشتريات التى تتم داخل التطبيق بالإضافة إلى الاشتراكات. بينما أوضح شيلر أنه "مؤيد قوي" للرسوم، لم يكن واثقًا من أن التخفيض بنسبة 30٪ يمكن أن يظل "دون تغيير إلى الأبد".