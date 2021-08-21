شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن Apple Watch 7 .. السعر وموعد الإصدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع "the sun" التقنى إن عشاق الساعات الذكية لابد أن يستعدوا لإطلاق ساعة Apple Watch 7 الجديدة، ومن المحتمل أن يكون الجهاز السرى للغاية على بعد أسابيع فقط من إطلاقه.

ما هى Apple Watch ؟

Apple Watch Series 7 هى ساعة Apple الذكية التالية، أو هكذا نعتقد، لم تؤكد Apple رسميا أى جهاز من هذا القبيل، ولكن يبدو أنه من المؤكد أننا سنحصل على جهاز واحد، وفى الواقع لقد رأينا بالفعل إصدارا جديدا من watchOS، والذى ستطلق به الساعة الذكية التالية، لكننا لن نكتشف ذلك حتى الإطلاق الرسمى لـ Apple Watch، والذى يظل لغزا .

تاريخ إصدار Apple Watch 7 - ما هو موعد إصدار Series 7؟

Apple هى مخلوق من العادة، وتلتزم بنمط واضح لإصدارات iPhone كل عام، ومعها تأتى طرز Apple Watch الجديدة أيضا، ويقام حدث الإطلاق الكبير دائما فى سبتمبر، ويصادف عموما فى وقت مبكر من الشهر، وهذا العام نتوقع أن تكشف Apple عن iPhone 13 يوم الثلاثاء 14 سبتمبر أو الأربعاء 15 سبتمبر المقبل، ومن المحتمل أن تصبح الطلبات المسبقة متاحة يوم الجمعة، 17 سبتمبر، ومن المرجح أن يقع تاريخ الإصدار الفعلى يوم الجمعة، 24 سبتمبر.