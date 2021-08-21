شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم من الوقت ستستغرقه سفن الفضاء للوصول إلى كوكب المشترى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر كوكب المشترى مساء أمس بشكل واضح للعين المجردة لسكان كوكب الأرض، وهو الأمر الذى يثير بعض التساؤلات مثل كم يبعد عنا هذا الكوكب الكبير، وكم من الوقت تستغرق سفن الفضاء للوصول إلى الكوكب الخامس بعيدًا عن الشمس؟، وفيما يلى كل ما تريد أن تعرفه:

كم يبعد كوكب المشترى عن الأرض؟

عندما يكون الكوكبان فى أقرب نقطة لهما، فإن المسافة إلى المشترى هى 365 مليون ميل (588 مليون كيلومتر) فقط، وفقًا لموقع Space.com، وفى الأبعد، يقع الكوكب على بعد 601 مليون ميل (968 مليون كيلومتر).

كم من الوقت يستغرق الوصول إلى كوكب المشترى؟

لا يمكن للمركبات الفضائية أن تهبط فعليًا على سطح المشترى بسبب تصميمه الغازى - فلا يمكنها الطيران إلا بالقرب منه، ويعتمد مقدار الوقت المستغرق للوصول إلى كوكب المشترى حقًا على العديد من العوامل بما فى ذلك السرعة التى تسير بها والمسار الذى تسلكه فى الفضاء ومكان وجود الكواكب فى مداراتها.

وعلى سبيل المثال، أطلقت مركبة الفضاء جاليليو فى أكتوبر 1989، واستغرقت ما يزيد قليلاً عن ست سنوات للوصول إلى عملاق الغاز، ووصلت فى ديسمبر 1995، ما سلكت المركبة الطريق الخلاب، حيث قطعت مسافة 2.5 مليار ميل حول كوكب الزهرة والأرض والكويكب جاسبرا للوصول إلى كوكب المشترى.

ومن ناحية أخرى، استغرق Voyager 1 عامين فقط للوصول إلى الكوكب، لأنه تم تصميمه للاستفادة من التخطيط المثالى للفضاء الخارجي، فيما اتخذت مهمة New Horizons لعام 2006 مسارًا مباشرًا بشكل أكبر بعد إطلاقها، واستغرقت ما يزيد قليلاً عن 13 شهرًا.

كما استغرقت شركة Juno، التى تم إطلاقها فى 5 أغسطس 2011، خمس سنوات للسفر إلى عملاق الغاز، ووصلت فى 4 يوليو 2016، وتخطط وكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق بعثة JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) إلى كوكب المشترى فى يونيو 2022 - ستستغرق الرحلة حوالى 7.6 سنوات.

فيما تخطط ناسا لإطلاق مهمة Europa Clipper إلى قمر كوكب المشترى Europa فى السنوات القليلة المقبلة، ويقدر وقت السفر بثلاث سنوات.