شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OnlyFans يحظر المحتوى الجنسى الصريح ابتداء من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع مشاركة الفيديو OnlyFans ، المعروف بمقاطع الفيديو والصور الخاصة بالبالغين لمنشئى المحتوى ، أنه سيحظر المحتوى الجنسى الصريح اعتبارا من الأول من أكتوبر، وفقا لموقع " the Verge " التقنى.

و ذكرت بلومبرج لأول مرة، أن الشركة تقول إنها تجرى التغييرات بسبب الضغط من شركائها فى البنوك ومزودى الدفع ، على الرغم من أن تحقيق بى بى سى وجد أن الشركة كانت متساهلة مع المبدعين الذين نشروا محتوى غير قانونى.

وقال OnlyFans في بيان أرسل عبر البريد الإلكترونى إلى موقع The Verge التقنى ، من أجل ضمان استدامة منصتنا على المدى الطويل ، ولمواصلة استضافة شامله لمجتمع ل من المبدعين والمعجبين ، يجب علينا تطوير إرشادات المحتوى الخاصة بنا، وسيظل مسموحا لمنشئى المحتوى على النظام الأساسى بنشر صور عارية طالما أنهم يلتزمون بسياسة الاستخدام المقبول للموقع.

وأضافت الشركة أن المزيد من المعلومات ستكون متاحة في الأيام المقبلة، وتظل OnlyFans ملتزمة بأعلى مستويات الأمان وتعديل المحتوى لأى منصة اجتماعية".

ومع ذلك ، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ، فإن الإشراف على الموقع لم يرق إلى هذا المعيار ، وتفيد بأن "دليل الامتثال" أوعز للموظفين بإعطاء المستخدمين ثلاث إنذارات ، حتى لو كان المحتوى الذى تمت إزالته غير قانونى ، وذكرت بى بى سى أيضا أن الحسابات الأكثر نجاحا ، والتى كان لها قاعدة أكبر من المشتركين ، تمت معالجتها من قبل فريق منفصل وتم إعطاؤها تحذيرات إضافية عندما انتهكوا قواعد الموقع.

ويدعى موقع OnlyFans أن أكثر من 2 مليون منشئ للمحتوى الذين حققوا مكاسب أكثر من 5 مليارات دولار على نظامها الأساسى ، و 130 مليون مستخدم. فى العام الماضى ، وحقق الموقع 2 مليار دولار من المبيعات وحصل OnlyFans منها على تخفيض بنسبة 20٪، وتبحث الشركة عن مستثمرين بقيمة تزيد عن مليار دولار لكنها واجهت صعوبة فى جذب المستثمرين وفقًا لتقرير صادر عن أكسيوس ، ويرجع ذلك أساسا إلى انتشار المواد الإباحية على الموقع ويلاحظ أكسيوس أن الشركة لم تذكر المواد الإباحية على الإطلاق فى منصة العرض التقديمى للمستثمرين.