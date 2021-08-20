علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: متى حددت روس كوسموس موعدا لإطلاق صاروخها بعد تأجيله

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن موعد المحاولة الجديدة لإطلاق صاروخ النقل "Soyuz-2.1b" وعلى متنه 34 قمرا صناعيا لشركة OneWeb سيكون يوم 21 أغسطس، وتشير المؤسسة، إلى أنه من المقرر إطلاق صاروخ النقل "Soyuz-2.1b" وعلى متنه 34 قمرا صناعيا لشركة OneWeb، في الساعة 1.18 بتوقيت موسكو يوم 21 أغسطس الجاري.

 

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر إطلاق صاروخ النقل "Soyuz-2.1b" في الساعة 1.23 بتوقيت موسكو اليوم 20 أغسطس، ولكن عملية الإطلاق ألغيت أوتوماتيكيا نتيجة تشغيل نظام وقف المحركات الآلى، قبل 40 ثانية من الموعد المقرر.

 

ووفقا لمصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، كان سبب تأجيل إطلاق صاروخ النقل "Soyuz-2.1b" مع وحدة التعجيل وعلى متنه 34 قمرا صناعيا لشركة OneWeb هو اكتشاف أجهزة التشغيل الأوتوماتيكية عطلا في المعدات والأجهزة الأرضية. مشيرا إلى أنه لا توجد أي مشكلة في الصاروخ.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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