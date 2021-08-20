أنباء سارة لمستثمري الـ(دوج كوين).. هل نشهد ارتفاعاً جديداً في قيمتها؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

حققت عملة بتكوين مكاسب جيدة تجاوزت 7%، مع آمال الوصول لمستوى 50 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتزامناً مع البيتكوين، يسطع نجم عملة كاردانو مع ارتفاع قوي 15%، والوصول لثالث أكبر عملة رقمية في العالم. وفي شهر أبريل، وصلت دوجكوين لهذا المستوى، ولكنها سرعان ما تخلت عنه.

لتهبط “دوج كوين” Dogecoin من أعلى مستوى قياسي مسجل عند 0.73 دولار، وأمل الثيران عندها وصول العملة الرقمية للوصول لمستوى 1 دولار.

ولكن مع انهيار السوق عقب قرار الصين بتشديد السياسة النقدية تراجعت “دوج كوين” Dogecoin بقوة، لتسجل اليوم 0.318 دولار.

ولكن يشير موقع “Investing” إلى وورد بعض الأنباء الإيجابية حول “دوج كوين” Dogecoin لتساعدها على الارتفاع بـ 18% خلال أسبوع، مع المجلس الاستشاري لمؤسسة دوجكوين، وهي منظمة غير ربحية، لدعم تطوير سلسلة كتل عملة “دوج كوين” Dogecoin .

ويضم المجلس، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وأخيرًا انضم فيتاليك بوترين، وهو مؤسس عملة إيثيريوم.

وفي موجات “دوج كوين” Dogecoin الارتفاع القوية لـ “دوج كوين” Dogecoin حقق بوترين أرباح من استثمار 25 ألف دولار أمريكي، تحولت فيما بعد لـ 4.3 مليون دولار أمريكي.

وتهدف المنظمة إلى تأمين ميزانية كافية لتعيين فريق عمل لتحسين عملة “دوج كوين” Dogecoin ، دون أي قلق حول أمنهم الوظيفي. ويضم المجلس: أحد مؤسسي “دوج كوين” Dogecoin ، بيلي ماركوس، وكاكس كيلير، مطور جوهر عمل “دوج كوين” Dogecoin .