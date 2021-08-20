شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دول "بريكس" تتعاون فى مجال استشعار الأرض عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن رؤساء الوكالات الفضائية لدول مجموعة "بريكس" وقعوا مؤخرا اتفاقية تعاون مشترك لتبادل بيانات الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم ، قال بيان صادر عن المؤسسة " وقع رؤساء الوكالات الفضائية التابعة لروسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا اتفاقية تعاون مشترك لتبادل البيانات التى تتعلق باستشعار الأرض عن بعد".

وأشارت المؤسسة إلى أن "الاتفاقية الموقعة ستساعد الهيئات الفضائية في الدول المذكورة على استحداث مجموعة افتراضية من أقمار الاستشعار عن بعد، وتبادل بيانات تلك الأقمار، ما سيساهم فى حل المشكلات التى تتعلق بأمور تغير المناخ والاحتباس الحرارى وحماية البيئة".

ومثل روسيا فى الاجتماع المذكور رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، كما شارك فى الاجتماع رئيس وكالة الفضاء البرازيلية، كارلوس مورا، ورئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، كايلاسافاديفو سيفان، ورئيس هيئة الفضاء الوطنية الصينية، تشانغ كيجيان، والمدير التنفيذى لوكالة الفضاء الوطنية لجنوب إفريقيا، والاناثان مونسامى، فضلا عن ممثلين عن هيئات الشؤون الخارجية فى دول مجموعة "بريكس".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مجموعة الأقمار الصناعية التى سيتم تبادل بياناتها فى إطار الاتفاقية المذكورة تضم قمرا مشتركا برازيليا صينيا، وقمرا روسيا، وقمرين هنديين، وقمرين صينيين.