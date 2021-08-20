شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق تطبيق Horizon Workrooms للاجتماعات عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق فيس بوك اختبارًا لتطبيق جديد للعمل عن بُعد للواقع الافتراضى حيث يمكن لمستخدمى سماعات الرأس Oculus Quest 2 الخاصة بالشركة عقد اجتماعات كإصدارات تجسيدية لأنفسهم، حيث يأتى الاختبار التجريبى لتطبيق Horizon Workrooms على فيس بوك مع استمرار العديد من الشركات فى العمل من المنزل بعد أن أدى جائحة COVID- 19 إلى إغلاق مساحات العمل الفعلية، وكتغير جديد ينتشر فى جميع أنحاء العالم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيرى فيس بوك أن إطلاقه الأخير هو خطوة مبكرة نحو بناء عالم الخيال المستقبلى الذى وصفه الرئيس التنفيذى Mark Zuckerberg فى الأسابيع الأخيرة، وقد استثمرت أكبر شبكة اجتماعية فى العالم بشكل كبير فى الواقع الافتراضى والواقع المعزز، وتقوم بتطوير أجهزة مثل سماعات الرأس Oculus VR، والعمل على نظارات الواقع المعزز وتقنيات المعصم وشراء مجموعة من استوديوهات ألعاب الواقع الافتراضي، بما فى ذلك BigBox VR.

وقالت الشركة إن اكتساب الهيمنة فى هذا المجال، والتى ستصبح منصة الحوسبة الكبيرة التالية على فيس بوك، ستسمح لها بأن تكون أقل اعتمادًا فى المستقبل على صانعى الأجهزة الآخرين، مثل أبل، فيما قال نائب رئيس مجموعة Reality Labs فى فيس بوك، إن تطبيق Workrooms الجديد يعطى "فكرة جيدة" عن تصور الشركة لعناصر العالم الخيالي.

ويستخدم مصطلح "metaverse"، الذى تمت صياغته فى الرواية البائسة "Snow Crash" عام 1992، لوصف المساحات المشتركة الغامرة التى يتم الوصول إليها عبر منصات مختلفة حيث يتقارب المادى والرقمي، وقد وصفه زوكربيرج بأنه "إنترنت متجسد".