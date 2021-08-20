شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحصل على ميزات فيس بوك الجديدة قبل كل أصدقائك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد أن تكون من أوائل من جربوا أحدث ميزات Facebook ، فهناك طريقة للقيام بذلك، وهنا ذكر موقع " the sun " التقنى أنك تحتاج فقط إلى التسجيل فى الإصدار التجريبى من Facebook ، والإصدار التجريبى من Facebook الذى يختبر الميزات لمعرفة ما إذا كانت ستعمل على النظام الأساسى السائد.

كيفية الحصول على مميزات فيس بوك

يعد الاشتراك فى Facebook beta بعملية بسيطة للغاية بمجرد معرفة الخطوات، يحتاج مستخدمو Android و Apple إلى اتخاذ خطوات مختلفة على Android ، كما ستحتاج إلى الانضمام إلى مجموعة Facebook for Android Beta Testers Google.

وبمجرد الانضمام ستحتاج بعد ذلك إلى السماح بتنزيلات الإصدار التجريبى من خلال النقر فوق Become a Tester في Play Store فى الحال

وبعد ذلك ، ستحتاج إلى تنزيل Facebook من متجر Google Play لتحديث تطبيقك إلى الإصدار التجريبى ، ويمكنك الانضمام إلى مجموعة Facebook for Android Beta Testers على النظام الأساسى للسماح لـ Facebook بمعرفة رأيك فى بعض الميزات، ويحتوىFacebook على قسم كامل لموقع الويب حول برنامج Android Beta Testers.

الانضمام من جهاز Apple قصة مختلفة، وستحتاج إلى تنزيل تطبيق TestFlight من متجر التطبيقات.

وتوضح أبل "للانضمام إلى الإصدار التجريبى من Facebook ، انقر على الرابط الموجود على جهاز iPhone أو iPad بعد تثبيت TestFlight."

ويمكنك تثبيت تطبيق Facebook beta على جهاز Apple الخاص بك عن طريق النقر فوق دعوة البريد الإلكترونى أو دعوة الارتباط العام التي يتم إرسالها إليك.