شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس اب يضيف مميزات جديدة لخاصية الرسائل المختفية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع xda-developers إن منصة واتساب تعمل على إضافة جديدة ستطور من خلالها خاصية الرسائل المختفية، لتعطيها وقتاً أطول قبل الاختفاء.

ويمكن للمستخدم الآن أن يأمر الرسائل بالاختفاء بعد مرور 7 أيام على إرسالها، ويمثل هذا الخيار الوحيد لديه. لكن هذا الأمر سيتغير قريباً حسبما قال المصدر، إذ تعمل واتساب على إضافة مزيد من الخيارات إلى الخاصية وإعطائها وقتاً أطول قبل الاختفاء.

وكانت واتساب قد أطلقت هذا التحديث الجديد خلال أبريل الماضي عبر قناتها التجريبية بيتا، حيث سمحت باختفاء الرسائل بعد مرور 24 ساعة آنذاك.

ويبدو أن واتساب تعمل على جعل فترة بقاء الرسالة قبل اختفائها 90 يوماً. وعند إطلاق هذا التحديث سيصبح باستطاعة المستخدم أن يحصل على مرونة أكبر عند إرسال الرسائل المختفية لأنه سيتمكن من اختيار الفترة التي تناسبه لتبقى رسالته قبل أن تختفي من الدردشة، ويعني هذا أن الخيارات المتاحة ستكون 7 أيام و24 ساعة و90 يوماً.