شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Instagram QR code ؟ كيف تنشئه وتستخدمه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد منصة انستجرام إحدى تطبيقات الوسائط الاجتماعية الشهيرة، والتى تسمح للمستخدمين بإنشاء رموز QR التى يمكن للآخرين مسحها ضوئيًا ونقلها إلى حساباتهم، ومن خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR code، سيتمكن الأشخاص من الوصول إلى صورك وقصصك وذلك أيضًا دون الحاجة إلى أسماء المستخدمين أو أى تفاصيل أخرى، وللعثور على رمز الاستجابة السريعة الخاص بـ انستجرام، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- افتح انستجرام على هاتفك الذكي

- اضغط على أيقونة حسابك الموجودة فى الركن الأيمن السفلي

- الآن، اضغط على الخطوط الثلاثة الموجودة فى الزاوية اليمنى العليا لفتح القائمة

- من القائمة التى تظهر، حدد خيار رمز الاستجابة السريعة

- ستتمكن الآن من رؤية رمز الاستجابة السريعة الخاص بـ انستجرام

كيف تشارك رمز QR على انستجرام؟

- اضغط على صورة ملفك الشخصي، الموجودة فى الركن الأيمن السفلى من الصفحة الرئيسية

- الآن، انقر فوق الخط الأفقى الثلاثة الموجود فى الزاوية اليمنى العليا ثم انقر فوق خيار رمز الاستجابة السريعة من القائمة التى تظهر

- بعد ظهور رمز الاستجابة السريعة الخاص بك، انقر فوق رمز "مشاركة" أعلاه وأرسله

هل يمكنك تصوير رمز QR على انستجرام؟

- نعم، يمكنك التقاط لقطة شاشة لرمز الاستجابة السريعة فى انستجرام وحفظها على هاتفك.

ما هو رمز الاستجابة السريعة فى انستجرام؟

- يمكن مسح رموز QR على انستجرام للوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالآخرين دون الحاجة إلى أسماء المستخدمين أو أى تفاصيل أخرى.